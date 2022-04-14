يأمل برشلونة الاسباني، الذي استعاد بريقه في الفترة الأخيرة، في أن يتخطى واقع تعثره على أرضه في المسابقات القارية هذا الموسم بالفوز على ضيفه أينتراخت فرانكفورت الالماني اليوم الخميس في إياب ربع نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) وحجز بطاقته إلى المربع الذهبي. واحتاج «البلاوغرنا» ذهابا إلى هدف فيران توريس في الشوط الثاني لانتزاع التعادل في فرانكفورت الاسبوع الماضي، ما شرع الباب أمام جميع الاحتمالات في ملعب «كامب نو».



ورغم الصورة المشرقة التي يظهر بها في الاشهر الاخيرة، إلا أن النادي الكاتالوني لم ينجح قاريا في الفوز على ملعبه سوى مرة واحدة هذا الموسم، حيث حقق انتصاره اليتيم على حساب دينامو كييف الأوكراني 1-0 خلال مغامرته الفاشلة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا (حل ثالثا في مجموعته).



وضمن برشلونة بنسبة كبيرة مشاركته في المسابقة القارية الأم في الموسم المقبل، إلا انه يرغب في أن يكون طرفا في المباراة النهائية في إشبيلية في 18 مايو المقبل من أجل أن يختم موسمه بميدالية ذهبية.



في المقابل، يحتل أينتراخت فرانكفورت المركز التاسع في «البوندسليغا» عقب تردي نتائجه، حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز في أي من مبارياته الخمس الأخيرة، لكن رغم ذلك تميل الأرقام أمام الأندية الاسبانية لصالحه، إذ لم يخسر سوى مرة واحدة، وتحديدا أمام ريال مدريد في نهائي كأس أبطال أوروبا عام 1960.



ويواجه الفائز من هذا المواجهة، الفائز من مباراة ليون الفرنسي ووست هام الانجليزي.



انتهت مباراة الذهاب في لندن بالتعادل 1-1 حيث خاض وست هام الشوط الثاني بعشرة لاعبين اثر طرد لاعبه آرون كريسويل (45+3). ويفتقد وست هام لجهود مدافعه الدولي الفرنسي كورت زوما للإصابة بمواجهة ليون يعاني بدوره محليا ولديه مخاوف تتعلق باللياقة البدنية لبعض لاعبيه.



وفي مباريات أخرى، يستضيف أتلانتا الإيطالي نظيره لايبزيغ الألماني، فيما ينتقل سبورتينغ براغا البرتغالي إلى إسكتلندا لملاقاة غلاسكو رينجرز.



من جهة اخرى، يتوجه ليستر سيتي الانجليزي إلى هولندا لمواجهة أيندهوفن على أمل أن يتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي «كونفرس ليغ»، البطولة الثالثة من حيث الاهمية على الصعيد القاري.



وتعادل الفريقان سلبا في الذهاب في انجلترا الاسبوع الماضي، والفائز بينهما سيواجه روما الإيطالي أو بودو غليمت النرويجي، وفشل رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الفوز ذهابا فسقطوا 1-2 من دون أن ينجحوا في التغلب على منافسيهم في ثالث محاولة لهم هذا الموسم.



وشهدت مباراة الذهاب قبيل صافرة النهاية شجارا بين مدرب بودو غليمت كجيتيل كنوتسن ومدرب حراس مرمى روما نونو سانتوس، ليتم ايقافهما ما ينذر بإياب مثير. في المقابل، من غير المتوقع أن يسافر مشجعو مرسيليا إلى اليونان لمتابعة فريقهم ضد باوك سالونيك عقب أعمال عنف بين المشجعين شابت مباراة الذهاب على ملعب «فيلودروم» وانتهت بفوز صاحب الأرض 2-1.