٭ «البشر اللي تعطيهم من قلبج قمتي تخافين منهم.. تدرين ليش؟.. لأنهم تغيروا.. يا تتفاجئين بردة فعلهم بالغدر وعدم الاحسان.. يا إنچ تحسين بجمالهم واخلاقهم وامتنانهم لچ».



عامرة (سعاد عبدالله) - «ناطحة سحاب».



٭ «الحين الدنيا تغيرت.. لازم نمشي معاها علشان ما نطلع غلط والناس يتقبلونا.. يعني لازم نعيش ونتعايش معاهم».



(زهرة عرفات) - «عاشر صفحة».



٭ «الإنسان بطبعه مسالم.. وشخصيته تتغير على حسب الظروف.. ومرات في ظروف تخلي شخصية الإنسان عكس تفكيره».



منى (نوف السلطان) - «زواج الا ربع».



٭ «الارتباط مو كلمة، الارتباط إخلاص بين اثنين».



غيث (حمد العماني) -«سنوات الجريش».



٭ «كل شي بهالدنيا له سعر واللي مايقدر يدفعه يخسر».



بوعبدالعزيز (جاسم النبهان) - «محمد علي رود 2»