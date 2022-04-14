٭ «البشر اللي تعطيهم من قلبج قمتي تخافين منهم.. تدرين ليش؟.. لأنهم تغيروا.. يا تتفاجئين بردة فعلهم بالغدر وعدم الاحسان.. يا إنچ تحسين بجمالهم واخلاقهم وامتنانهم لچ».
عامرة (سعاد عبدالله) - «ناطحة سحاب».
٭ «الحين الدنيا تغيرت.. لازم نمشي معاها علشان ما نطلع غلط والناس يتقبلونا.. يعني لازم نعيش ونتعايش معاهم».
(زهرة عرفات) - «عاشر صفحة».
٭ «الإنسان بطبعه مسالم.. وشخصيته تتغير على حسب الظروف.. ومرات في ظروف تخلي شخصية الإنسان عكس تفكيره».
منى (نوف السلطان) - «زواج الا ربع».
٭ «الارتباط مو كلمة، الارتباط إخلاص بين اثنين».
غيث (حمد العماني) -«سنوات الجريش».
٭ «كل شي بهالدنيا له سعر واللي مايقدر يدفعه يخسر».
بوعبدالعزيز (جاسم النبهان) - «محمد علي رود 2»