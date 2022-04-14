أعلن مصرف سورية المركزي في بيان أمس أنه قرر رفع سعر الدولار ليبلغ 2814 ليرة للدولار، فيما تجاوز السعر في السوق السوداء 3950 للدولار أمس.



وكان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة للدولار.



وتزداد دولرة الاقتصاد السوري الذي تشله حرب مستمرة منذ نحو 11 عاما إذ يحاول السوريون حماية أنفسهم من خفض قيمة العملة ومن التضخم.



ورفع انهيار العملة أسعار السلع وزاد الصعوبات على السوريين الذين يكافحون لشراء الطعام وسداد فواتير الكهرباء وغيرها من الأساسيات.



وفي السياق، أصدر مجلس النقد والتسليف قرارا يقضي بزيادة سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية بهدف جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية والاستثمارات المجدية التي تدعم زيادة التشغيل والإنتاج.



ووفقاً للقرار الذي نقلته وكالة «سانا» الرسمية، تم احتساب سعر فائدة سنوية بنسبة 11% على الودائع لأجل شهر واحد وعلى شهادات الاستثمار على أن يتم اعتبار هذا السعر كحد أدنى لبقية الآجال فيما تم الإبقاء على تحرير معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية وترك تحديدها للمصارف بناء على تكلفة الإيداع بغية التخفيف من حدة المتاجرة بالقروض واستخدامها لأغراض المضاربة.



وأكد المصرف المركزي في بيان له وجود تركز للودائع بالحسابات الجارية ما دفع المصارف إلى التركيز على التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل لتغطية سحوباتها المحتملة وهذا ما يسبب زيادة مخاطر استخدام هذه التسهيلات بعمليات المضاربة وزيادة سرعة دوران النقد ما يولد المزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر على استقرار سعر الصرف إضافة إلى عدم ملاءمة أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالليرة السورية للواقع الاقتصادي فكان لابد من وضع سعر فائدة واقعي يعكس ظروف الاقتصاد الوطني ويساعد على إعادة هيكلة السيولة لدى المصارف.