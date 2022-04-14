أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية قرارا سمحت بموجبه بشحن وإدخال البضائع التالية «حجر الرخام بأنواعه والحديد بأنواعه والأعلاف بأنواعها والأخشاب بأنواعها والفحم الحجري والبترولي بأنواعه» إلى داخل المناطق الحرة السورية وإلى المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بقصد تخزينها أو إيداعها هناك، بشرط أخذ تعهد من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني بأن «البضاعة مقصد المنطقة الحرة، وستتم إعادة إخراجها لاحقا من المنطقة الحرة إلى خارج سورية، وليس للسوق المحلية»، مع تحمل جميع النتائج والتبعات القانونية في حال المخالفة لذلك.



وأكد القرار على أن السماح بإدخال هذه البضائع يترافق مع الاستمرار بالحصول على الموافقات الخاصة لبعض المواد اللازمة من الجهات العامة حسب الاختصاص شريطة أن ترد هذه البضائع عن طريق المرافئ السورية حصرا، فيما تم تكليف المؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بكل واحدة منها في حيثيات هذا القرار.



وأوضح رئيس «اللجنة العليا للمستثمرين» في المناطق الحرة، فهد درويش، أن من بين أهداف قرار وزارة الاقتصاد، زيادة الإيرادات العامة لخزينة الدولة، عبر زيادة إيرادات كل من وزارة النقل والمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة.



ونقلت صحيفة «الوطن» المحلية عن درويش، أن أهداف القرار الأخرى تتمثل باستعادة دور المناطق الحرة في حركة الترانزيت والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تشغيل المرافئ السورية وتنشيط خدمات النقل والترانزيت، على حد قوله.



وستخضع البضاعة المراد إدخالها إلى المناطق الحرة لنفس إجراءات البيانات الجمركية التفصيلية لجهة وجوب التصريح في بيانات العبور عن البند الجمركي للبضاعة على مستوى ثمانية أرقام، والكشف التفصيلي للتحقق من مطابقة البضاعة للتصريح، وذلك بعد إبراز وثائق صادرة عن المؤسسة العامة للمناطق الحرة، أو المنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة، وسجل تجاري مصدق حديثا، أو كتاب لا مانع من إيداع البضاعة في المنطقة الحرة.