تحصل الهواتف الذكية على الكثير من ردود الفعل العكسية لقتل الإنتاجية، ولكن إذا تم استخدامه بالطريقة الصحيحة، يمكن أن يصبح الهاتف الذكي أفضل صديقا لك. تجمع الهواتف الذكية بين أشياء مختلفة في جهاز واحد. الهاتف الذكي هو الكاميرا المناسبة لك. إنه جهاز المراسلة الخاص بك. أنت تحضر الاجتماعات عبر هاتفك. وبالنسبة لبعض الناس، يعتبر هذا هو العمود الفقري للإبداع لديهم. يمكنك جعل شهر رمضان هذا مليء بالإنتاجية وخالدا في الذكرى مع هاتف nova 9 SE الذي تم إطلاقه حديثا.



كيف تتأكد من تحقيق أقصى استفادة من رمضان؟ أهم شيء يجب القيام به هو التقاط الصور والاعتزاز بهذه التجمعات مع الأحبة إلى الأبد. لحسن الحظ، يعمل العضو الجديد في عائلة هواتف nova 9 على تحسين قدرات الكاميرا بهامش ضخم. وهذا يعني أنه يمكنك الحفاظ على كل هذه الذكريات بتفاصيل واضحة مع نظام الكاميرا الرباعية بدقة 108 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، والذي يتألف من كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. بفضل عدد وحدات البكسل المثير للإعجاب، تمنحك الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل قدرا كبيرا من المرونة أثناء التصوير، ولن تضطر إلى التوقف عن الالتقاط بعد الإفطار عند غروب الشمس.



بفضل ميزة Super Night Shot، يمكن للكاميرات الموجودة على هاتف nova 9 SE التقاط صور جيدة الإضاءة حتى في الظلام. حتى كاميرا السيلفي قوية بما يكفي لالتقاط صور سيلفي مثالية في الإضاءة المنخفضة.



شحن فائق السرعة من هواوي



مع جميع الصور ومقاطع الفيديو والاستمتاع بمشاهدة برامجك الرمضانية المفضلة، أو متابعة العمل ورسائل البريد الإلكتروني، ستحتاج إلى مزيد من القوة أكثر من أي وقت مضى. ومع ذلك، لا داعي للقلق، حيث يمنحك شاحن HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط طاقة أكثر من كافية لمواصلة عملك. يمكن شحن هاتف nova 9 SE بنسبة 60% في 15 دقيقة فقط أو شحنه بالكامل في 36 دقيقة.



دع إبداعك يتدفق



من المرجح أن يكون لديك بعض وقت الفراغ خلال شهر رمضان لتجربة بعض الأشياء الإبداعية. ليس هناك حد أقصى مع هاتف nova 9 SE. يمكنك بسهولة تسجيل مقاطع الفيديو من وجهات نظر مختلفة في لقطات سلسة، في أي وقت وفي أي مكان، باستخدام ميزة التسجيل الأمامي/ الخلفي المستمر. يمكن أن توفر هذه الميزة قدرا كبيرا من وقتك عن طريق تبسيط عملية التحرير. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف ميزة تسجيل الفيديو مزدوج العرض - Dual-View Video وتطبيق Petal Clip، ما يوفران لك تجربة تدوين مقاطع فيديو إبداعية أكثر ثراء. باستخدام Dual-View Video، يمكنك تسجيل نفسك باستخدام كاميرا الصور الشخصية أثناء وصف الأطباق أمامك بالكاميرات الخلفية كلها مرة واحدة.



العمل واستخدام الأجهزة المختلفة بذكاء



مع واجهة المستخدم EMUI 12، يمكنك الاستمتاع بتجربة سلسة حتى بعد استخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت. بفضل ميزة One Hop Connection عبر اتصالات المجال القريب (NFC)، يمكن لهاتف nova 9 SE الاقتران بأجهزة هواوي الأخرى مباشرة. يمكن عرض الشاشة لاسلكيا أو عكسها إلى جهاز تلفاز HUAWEI Vision، ما يوفر رؤية موسعة مثالية لجميع أفراد الأسرة الذين يشاهدون المسلسلات والعروض الرمضانية. عند إقران هاتف HUAWEI nova 9 SE مع ساعة ذكية من هواوي أو مكبر صوت أو تلفاز HUAWEI Vision، تكون التجربة بديهية وسهلة.



مع نظام الملفات الموزعة، يتيح هاتف nova 9 SE للمستخدمين الوصول إلى الملفات من جهاز الحاسوب. بدلا من ذلك، يمكن للمستخدمين إرسال الملفات بين الهاتف الذكي وأجهزة هواوي الأخرى عبر خاصية Huawei Share، أو نقل مكالمات MeeTime إلى تلفاز HUAWEI Vision والتحدث مع ما يصل إلى أحد عشر طرفا في وقت واحد من خلال الاستفادة من الشاشة الكبيرة والكاميرا ومكبرات الصوت. هذا سيجعل عملك أسهل خلال شهر رمضان، سواء كان ذلك في المكتب أو في المنزل أو لأغراض العمل المختلطة.



كل هذا يمنحك تجربة مثالية أثناء الاتصال والتفاعل بين أجهزة متعددة. إذا كنت ترغب في مشاهدة برامجك الرمضانية على شاشة أكبر بينما تستريح على أريكتك، يمكنك توصيل هاتف nova 9 SE الخاص بك بتلفاز HUAWEI Vision للحصول على تجربة مشاهدة أكثر إثارة. أثناء إجراء مكالمات الفيديو مع جميع أفراد عائلتك، فإن إجراء مكالمات MeeTime على التلفاز يقرب المسافات.



يتوافر متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف nova 9 SE، حيث يمكنك بسهولة التنقل والاستكشاف والعثور على مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة وتنزيلها بسهولة لمساعدتك على البقاء منتجا ومستمتعا خلال شهر رمضان. مع توافر 18 فئة من التطبيقات المحلية والعالمية المتنوعة، لم يكن العثور على التطبيق الذي تريده أسهل من قبل!



علاوة على ذلك، فإن شاشة العرض الكاملة من هواوي - HUAWEI FullView Display بحجم 6.78 بوصات على الهاتف وتصميم Star Orbit Ring الكلاسيكي يجعل تصميم هذا الهاتف مذهلا!



هذه ليست سوى بعض الطرق التي يمكنك من خلالها جعل رمضان لهذا العام من أفضل الرمضانات في حياتك. لذلك، لا تنس الاستمتاع بكل لحظة من هذا الشهر الرائع مع أحبائك وهاتف nova 9 SE.