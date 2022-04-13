عقد مجلس إدارة صندوق حماية البيئة اجتماعه الأول لسنة 2022، برئاسة مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارة الصندوق الشيخ عبدالله الأحمد، وناقش المجلس خلال اجتماعه عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.



وإيمانا بدور الصندوق في المحافظة على البيئة وتأهيل الحياة الفطرية تم طرح عدد من المشروعات البيئية والتي تتوافق مع رؤية الكويت 2035 لتأهيل المحميات الطبيعية ورفع المستوى البيئي في الكويت.



‎وتمت مناقشة اللوائح والبرامج التنفيذية الخاصة بصندوق حماية البيئة والتي يسعى الصندوق من خلالها لجذب أكبر شريحة ممكنة من المبادرين وذلك من أجل البيئة ورفع الوعي البيئي للكويت.



وتم عرض التقارير النهائية للمشاريع والمبادرات المنتهية لصندوق حماية البيئة وعرض النتائج لهذه المشاريع وما حققه من نجاح واضح خلال تلك الفترة، وفي نهاية الاجتماع جدد رئيس مجلس الإدارة الدعوة لكل مؤسسات المجتمع المدني، كل حسب اختصاصه إلى ضرورة المشاركة في حماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي.