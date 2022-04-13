تنطلق في التاسعة من مساء اليوم على ملعب الشحومي بمنطقة سلوى

تنقل القناة الرياضية الثالثة بتلفزيون الكويت وتلفزيون سكوب فعاليات اليوم الحادي عشر لدورة الشحومي الرمضانية الرابعة لكرة القدم

- يقوم بالتعليق على المباراة الاستعراضية بين فريقي مجلس الوزراء ومجلس الأمة المعلق الرياضي حامد كميل

وصول رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد للمشاركة في المباراة الاستعراضية بين فريق مجلس الوزراء وفريق مجلس الأمة والتي تنطلق بعد قليل، ويرعى الدورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي.

تشكيلة فريق مجلس الأمة تتكون من: رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ونائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي ، و د. عبدالله الطريجي، وأحمد الحمد، ومبارك بن خجمة، وسلمان الحليلة، وعبدالعزيز الهبيدة

تشكيلة فريق مجلس الوزراء تتكون من: سمو الشيخ صباح الخالد، عبدالوهاب الرشيد، د. خالد السعيد، المستشار جمال الجلاوي، ياسر أبل، فواز الفضل، بدر الحمد، عبداللطيف الروضان، أحمد المطيري، حمود الديحاني.

انطلقت مباراة مجلس الوزراء ومجلس الأمة الاستعراضية، والمقامة ضمن فعاليات دورة الشحومي الرمضانية الرابعة لكرة القدم، على ملعب الشحومي بمنطقة سلوى.