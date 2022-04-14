السلطان: سحب كشوف طلبة الصف الثاني عشر المتقدمين للامتحانات لمراجعتها الأحد

عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل التعليم العام أسامة السلطان، عن مواعيد وآلية عمل كنترول الصف الثاني عشر لامتحانات الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي الحالي حيث أشار في النشرة التي عممها على المناطق التعليمية وتلقت "الأنباء" نسخة منها، انه بدءا من يوم الاحد المقبل سيتم سحب كشوف طلبة الصف الثاني عشر المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة من قبل إدارة المدرسة من نظام سجل الطالب ومراجعتها وسحب كشوف طلبة الصف الثاني عشر بنظام المنازل المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة من قبل مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة بالمناطق التعليمية من نظام سجل الطالب ومراجعتها .

وبين السلطان ان آخر موعد لاستلام حالات الشطب وترك الدراسة وإعادة القيد لطلبة الصف الثاني عشر مع إرفاق المستندات اللازمة لإجراء التعديلات المطلوبة يوم 19 مايو المقبل قبل إصدار أرقام الجلوس، منوهاً الى انه اعتباراً من 22 حتى 26 مايو إجراء امتحانات مواد خارج الجدول ورصد الدرجات بسجل الطالب ومن ثم سحب كشوف الدرجات الأعمال اليومية - العملي اختبار مواد خارج الجدول لمراجعتها بالمدرسة مع إصدار ورصد كشوف الرفع الرأسي لمواد خارج الجدول بنظام سجل الطالب بالمدرسة .

وحدد يوم 1 يونيو لرفع أرقام الجلوس لطلبة الصف الثاني عشر المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة الخاص بالكنترول، لافتاً الى انه سيتم يوم 30 يونيو إصدار أرقام الجلوس للطلبة الذي لهم الحق في دخول امتحانات الدور الثاني .