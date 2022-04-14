أشاد رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري، بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين الكويت وماليزيا على كافة المستويات لا سيما تعاون البلدين الصديقين المشترك في المحافل الدولية والإسلامية.

وقال سفير دولة الكويت في كوالالمبور الدكتور حمد بورحمة في بيان صادر عن السفارة تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، ان رئيس الوزراء الماليزي أشاد بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين خلال مأدبة الإفطار التي أقامها صبري على شرف رؤساء البعثات الدبلوماسية في كوالالمبور وبحضور وزير الخارجية سيف الدين عبدالله.

واضاف البيان ان السفير بورحمة نقل تحيات وتهاني القيادة والشعب الكويتي بشهر رمضان المبارك لرئيس الوزراء الماليزي.