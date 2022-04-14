حظيت أغنية المطرب أحمد سعد "بتوحشيني " من مسلسل (توبه) ، المعروض في موسم رمضان الحالي ، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 496 ألفا و 811 بعد 5 أيام من إذاعتها.

والأغنية من كلمات وألحان هيثم نبيل ، وهي تأتي ضمن مجموعة من الأغاني قدمها في المسلسل وكان أخرها "خلصت حياتي ودنيتى" والتي حققت قرابة 50 ألف مشاهدة منذ إذاعتها في حلقة أمس الأربعاء .

ووصف مغردون أحمد سعد بـ المطرب " الراقي" والمبدع" و"الفريد فى مجاله، واعتبروا أن "" بتوحشيني " أغنية كلماتها وألحانها تحفه وكلها أحساس وتدخل القلب ، وأعادوا نشر كلماتها عبر حساباتهم.

وكان أحمد سعد أدى أغنية تتر مسلسل (توبه) وحققت نسبة مشاهدات بلغت 587 ألفا و453 على يوتيوب ، وهي كلمات هشام الجخ وألحان تاكي وأحمد سعد ، وتوزيع تاكي.

ومسلسل (توبه) بطولة عمرو سعد ، وصبا مبارك، وماجد المصري، وانتصار، ومحمد لطفي، وأسماء أبواليزيد، ومحمد دياب، وحسن أبوالروس، وهو من كتابة ورشة ملوك، وإخراج أحمد صالح .

وتدور أحداث المسلسل في أحد الأحياء الشعبية بمحافظة بورسعيد، إذ يعيش عمرو سعد الذي يظهر بدور أحمد سيد عبد التواب "توبه" وسط الحارة محاولًا نسيان مجموعة الجرائم التي ارتكبها، باحثا عن بداية جديدة، لكن الماضي يعود ليلوح في الأفق ويبدأ مطاردته فينغص عليه حياته الجديدة، وتتصاعد الأحداث في إطار درامي تشويقي.