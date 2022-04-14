وافقت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة على لقاح مضاد كوفيد-19 من المختبر الفرنسي النمسوي فالنيفا، على ما أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية في بريطانيا الخميس.

وقالت الوكالة في بيان "اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طورته فالنيفا، حصل اليوم على موافقة من وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا"، مؤكدة أنها الأولى في العالم التي وافقت على هذا اللقاح.

وفالنيفا هو اللقاح السادس المضاد لفيروس كورونا الذي يرخّص في المملكة المتحدة بعد لقاحات أسترازينيكا وفايزر وموديرنا وجونسون أند جونسون ونوفافاكس.

ويمكن إعطاء لقاح فالنيفا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما بجرعتين يفصل بينهما 28 يوما على الأقل.

ويمكن تخزين هذا اللقاح في درجة حرارة الثلاجات العادية ما يسهل استخدامه.