أكد الحرس المدني الإسباني وشرطة إقليم نافار بشمال إسبانيا أنهما فككا أكبر مزرعة غير قانونية للماريجوانا في أوروبا.

تقع المزرعة التي اكتشفت بين بلدتي أرتاجونا وأوليت في إقليم نافار، وتبلغ مساحتها 67 هكتارا وتحتوي على ما يقرب من 415 ألف نبتة.

وقال مالك المزرعة إنها تنتج القنب للاستخدام الصناعي. غير أن المحققين ساورتهم الشكوك عندما وجدوا أن الوجهة النهائية للنباتات كانت إلى بلدان مثل سويسرا وإيطاليا، حيث يمكن معالجة هذا النوع من النباتات لصنع مادة الكانابيديول.

وألقي القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم في العملية لإدارتهم مستودعا كبيرا في أرتاجونا، كان مجهزا بنظام تهوية وتحكم في درجة الحرارة لتجفيف النباتات.

وأوقف ضباط الشرطة شاحنة كانت على وشك المغادرة إلى إيطاليا تحمل 23 ألف نبتة من القنب المجفف، بينما تم العثور على حوالي 13 ألف نبتة داخل المستودع.

وقالت الشرطة إن جميع هذه النباتات قد دُمرت، إلى جانب النباتات التي كانت لا تزال تنمو في المزرعة، والتي كانت ستبلغ قيمتها حوالي 30 مليون يورو عند معالجتها لصنع مادة الكانابيديول.