بحثت الإمارات (ممثلة في برنامج بحوث علوم الاستمطار) وكوريا الجنوبية، في مؤتمر تعديل الطقس 2022، عبر تقنية الاتصال المرئي، آخر المستجدات والبحوث العلمية المتعلقة بعمليات الاستمطار في البلدين، ودور الاستمطار في تعديل الطقس، وتعزيز الموارد المائية الطبيعية، والوقاية من الجفاف، وتحسين جودة الهواء.

وناقش المؤتمر، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية أبرز جهود التعاون الدولي في قطاع الاستمطار، كما استعرض الجانب الكوري، آخر ما توصل إليه في بحوثه خلال عام 2021 حول الاستمطار، وعرض مشروعه المتمثل في بناء غرفة تجريبية جديدة لمحاكات فيزياء وديناميكية السحب.

وقال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية،"نسعى مع شركائنا في كوريا الجنوبية إلى مواجهة تحديات الأمن المائي، وتطوير عمليات الاستمطار، من خلال التركيز على النتائج العلمية التي توصلت إليها البحوث الحاصلة على منحة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار بوجه خاص، والاستفادة من آخر ما توصلت إليه المؤسسات والأفراد من أدوات وآليات جديدة مُسخَرة لتعزيز مواردنا المائية بشكل عام".

من جهته، قال تشولكيو لي، مدير إدارة أبحاث التقارب للأرصاد الجوية بالمعهد الوطني لعلوم الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، إن المؤتمر يأتي انطلاقًا من ترسيخ أسس التعاون بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات، وإضفاء مزيد من النتائج الإيجابية على مسارات البحث العلمي المتعلقة بعلوم الاستمطار، والتعاون من خلال تنفيذ ما جاء في اتفاقية التعاون المشتركة بين البلدين، واستعراض آخر ما تم التوصل إليه في عمليات الاستمطار، لتنسيق الجهود في إطار عملي يعزز أحد أهم الموارد والمصادر المائية المستدامة والمتجددة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد وقّع مذكرة تفاهم في وقت سابق مع كوريا الجنوبية، ممثلة بالمعهد الوطني للأرصاد، بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات في مجال تطوير بحوث علوم الاستمطار، حرصًا من المؤسستين على توفير مسارات جديدة لدعم البحث العلمي.