روجت الفنانة عبير صبري لمسلسلها (عودة الأب الضال) ، المعروض في موسم رمضان الحالي، بخناقة مع الفنان الكوميدي بيومي فؤاد.

ونشرت عبير صبري، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ، مقطع فيديو لمشهد وهي تدخل على بيومي فؤاد وتتشاجر معه لأنه أخفى عنها موضوع الكنز .

وكانت عبير صبري قد أكدت في تصريحات سابقة أن المسلسل تجربة ثرية مليئة بالمفاجآت خصوصا أنها تقدم شخصية حقيقية مختلفة عن أدوارها السابقة، مشيرة إلى أن المسلسل مكتمل العناصر وإطاره الدرامي بعيد عن المألوف ويعتمد على المواقف المضحكة ويقدم رسالة في إطار كوميدي.

وتظهر عبير صبري في المسلسل بشخصية زوجة بيومي فؤاد وتحاول النصب عليه والاستيلاء على الفندق الذي يمتلكه، خاصة أن بيومي يقدم دور رجل ثري جدا يحاول لم شمل أبنائه السبعة لحل أزمة كبيرة تعرض لها .

تدور أحداث مسلسل عودة الأب الضال حول رجل أعمال ثرى يمتلك فندقا كبيرا، ويقع في أزمة، ولكي يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ 7 خاصة أن منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة، وفي نفس الوقت تحاول أكثر من سيدة الزواج منه للنصب عليه والاستيلاء على الفندق.

ويشارك في بطولة المسلسل إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نور قدري ، شادي الفونس، وأوتاكا، ، ونيفين محمد، ورانيا الخطيب، وأيمن صلاح، وتأليف أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وإخراج أحمد عبدالعال.