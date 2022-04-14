كان 2021 هو العام الذي شهد أكبر عدد من حالات الوفاة في تاريخ الولايات المتحدة، وكانت جائحة كوفيد-19 هي السبب الرئيسي لزيادة الوفيات، وفقا لما ذكره تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"

وذكر التقرير، نقلا عن بيانات من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن هناك 3.465 مليون حالة وفاة في الولايات المتحدة العام الماضي، بزيادة نحو 80 ألف حالة وفاة عن الرقم القياسي الذي سُجل عام 2020.

وقال الخبراء إن الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 ارتفعت في عام 2021 إلى أكثر من 415 ألفا، مقارنة بـ 351 ألفا في العام السابق، وذلك بسبب ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا ورفض عدد كبير غير متوقع من الأمريكيين الحصول على التطعيم أو ترددهم في ارتداء الأقنعة.

وقال التقرير إن البيانات الأولية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تظهر أن إجمالي معدل الوفيات الأوليّ بالسرطان ارتفع بشكل طفيف، واستمرت زيادة معدلات الوفاة بمرض السكري وأمراض الكبد المزمنة والسكتة الدماغية.

وبحسب التقرير، استمر ارتفاع الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة من المخدرات.