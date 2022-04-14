أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسباني "آي.إن.إي" ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في إسبانيا خلال آذار/مارس الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أيار/مايو .1985

بلغ معدل تضخم أسعار المستهلك في إسبانيا خلال آذار/مارس الماضي 8ر9% مقابل 6ر7% خلال الشهر السابق.

جاء ذلك على خلفية ارتفاع أسعار السكن بنسبة 1ر33% سنويا والنقل بنسبة 6ر18%.

وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا 4ر3% سنويا خلال آذار/مارس الماضي مقابل 3% خلال الشهر السابق.

وعلى أساس شهري زادت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 3% بعد زيادتها خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 8ر0% وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية.