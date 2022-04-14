يقدم أصحاب البشرة غير البيضاء في الولايات المتحدة المزيد من طلبات الاستئجار، ويدفعون رسوم طلبات، وودائع تأمينية أكثر من أقرانهم البيض، حسبما ذكر موقع ((إنسايدر)) الإخباري الأمريكي.

ويقدم المستأجرون أصحاب البشرة السوداء أو أصحاب الأصول اللاتينية 3 طلبات مقابل كل طلبين يقدمهما المستأجرون الآسيويون أو البيض، بحسب التقرير ، مستشهدا بدراسة صادرة عن شركة (زيلو) العاملة في سوق العقارات، الأسبوع الماضي.

وما يقرب من 9 من كل 10 مستأجرين دفعوا وديعة أمنية العام الماضي، ووصل متوسط الوديعة إلى 700 دولار أمريكي. ويُطلب من المستأجرين السود أو أصحاب الأصول اللاتينية غالبا دفع وديعة تأمينية، كما أن الوديعة التي يدفعونها أعلى بمتوسط 150 دولار أمريكي عما يدفعه المستأجرون أصحاب البشرة البيضاء، بحسب التقرير.

وتعزو شركة (زيلو) هذه الفوارق إلى عوامل من بينها أن متوسط عمر المستأجرين من السود أو اللاتينيين أقل بنحو عامين من المستأجرين أصحاب البشرة البيضاء، كما يتركز المستأجرون البيض في المناطق الريفية حيث تكون قيمة الإيجار أقل، بحسب ((إنسايدر)).

وأوضح تقرير ((إنسايدر)) أنه "بينما يعد ذلك صورة مصغرة لما يحدث في سوق الإيجار الأمريكية، من الممكن أيضا ملاحظة التفرقة العنصرية في سوق الإسكان"، مضيفا أن احتمالية رفض طلبات القروض السكنية المقدمة من السود تعادل ثلاث أضعاف احتمالية رفض طلبات نظرائهم البيض