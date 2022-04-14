من لم يرَ يوماً بين شجيرات أدغال كوستاريكا واحداً من تلك الضفادع الذهبية التي لا يتعدى حجمها إبهام طفل، لن يستطيع أن يحظى بعد اليوم بفرصة الاطلاع على هذا المشهد، إذ أن هذه البرمائيات الصغيرة انقرضت.

ودرجت العادة كل سنة على أن يظهر لبضعة أيام كل عام في برك هذه الغابة الاستوائية عدد كبير من هذه البرمائيات الصغيرة بغرض التكاثر.

ويقول عالم البيئة في محمية مونتفيردي الحيوية في كوستاريكا ج. آلان باوندز إن "الأرض داكنة جداً، وكانت الضفادع الذهبية تبدو أشبه بتماثيل صغيرة عليها"، واصفاً المشهد بأنه "رائع" وسط "الأشجار المتعرجة والمنحوتة بالرياح والمغطاة بالطحالب".

لكنّ هذا المشهد أصبح من الماضي، إذ لوحظ عام 1990 أن الضفادع الذهبية اختفت عام 1990.

ويُعتبر ضفدع مونتيفردي أول الأنواع المعروفة التي يُعزى انقراضها إلى التغير المناخي، وتبعه في الانقراض عدد قليل من الأنواع الأخرى، لكنها البداية ليس إلاّ، إذ أنّ الحبل على الجرّار.

فخبراء المناخ في الأمم المتحدة يتوقعون أن تنقرض 9 في المئة من الأنواع على الكوكب، حتى لو نجح العالم في لجم الاحترار وفي حصر الارتفاع بـ1,5 درجة مئوية مقارنةً بعصر ما قبل الصناعة، وهو الهدف الأكثر طموحاً لاتفاق باريس.

وكان الضفدع الذهبي يعيش حصراً في غابات مونتيفردي. ويشرح ج. آلان باوندز لوكالة فرانس برس أن "نحو 99 في المئة من هذه الضفادع نفقت في عام واحد"، وهي استنتاجات أكدها تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الأمم المتحدة حول آثار الاحترار الذي نشر في شباط/فبراير الفائت.