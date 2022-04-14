أكد المعهد الوطني الإيطالي للصحة أن حملة التطعيمات ضد كوفيد-19 سمحت بتجنب حوالي 8 ملايين حالة إيجابية و500 ألف حالة مرضية في المستشفيات و55 ألف حالة بالعناية المركزة و150 ألف حالة وفاة.

وذكر المعهد -في تقرير أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد"- أن التقديرات ترجع إلى الفترة ما بين 27 ديسمبر 2020 تاريخ بدء حملة التطعيمات إلى 31 يناير 2022.

وأضاف التقرير أن شهر يناير 2022 وحده، الذي تميز بهيمنة متحور أوميكرون شديد الانتشار حيث لوحظ ما مجموعه 4.3 مليون تشخيص لعدوى إيجابية، أتاح التطعيم تجنب ما مجموعه 5.2 مليون حالة إصابة إيجابية.