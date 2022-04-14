تمثل صورة رمزية ليوم يسمى "7 دير" (غزال 7) على جدارية تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد وُجدت داخل أنقاض هرم في جواتيمالا، أقدم استخدام معروف لتقويم المايا، وهو أحد الإنجازات الشهيرة لهذه الثقافة القديمة.

وقال باحثون إنه تم العثور على الصورة الرمزية في موقع سان بارتولو الأثري في أدغال شمال جواتيمالا، والتي اشتهرت باكتشاف غرفة مدفونة عام 2001 بها جداريات ملونة متقنة الصنع يرجع تاريخها إلى نحو 100 قبل الميلاد تصور مناظر احتفالية وأسطورية للمايا.

اكتشفت الصورة الرمزية "7 دير" داخل نفس هرم لاس بينتوراس الذي وجدت به لاحقا جداريات لا تزال سليمة.

وعكس هذا الهرم طريقة بناء المايا، إذا غالبا ما شيدوا ما كان في البداية معابد متواضعة الحجم، ليبنوا فوقها نسخا أكبر بعد ذلك. وصل طول هذا الهرم في النهاية إلى نحو 30 مترا.

تتكون الصورة الرمزية الموجودة على الجدارية ليوم "7 دير"، وهو أحد أيام التقويم البالغ عددها 260 يوما، من كتابة المايا القديمة للرقم سبعة فوق الخطوط العريضة لرأس غزال.

وصف ديفيد ستيوارت، أستاذ فن وكتابة أمريكا الوسطى بجامعة تكساس، المعد الرئيسي للبحث الذي نُشر في مجلة ساينس أدفانسيز، الصورة الرمزية بأنها "قطعتان صغيرتان من الجبس الأبيض اللذان يمكن وضعهما في يدك، وقد تم تثبيتهما في السابق بجدار حجري".