تدرس الحكومة السويسرية تقديم حزمة مساعدات لأهم شركات الطاقة في البلاد في إطار السعي لتأمين إمدادات الكهرباء في ظل تقلبات السوق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الحكومة القول إن تذبذب الأسعار في سوق الطاقة والذي زادت حدته بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا أدى إلى زيادة حاجة الشركات للسيولة النقدية.

وأضافت أن أي تعثر خارج عن السيطرة لأي شركة كهرباء كبيرة يهدد أمن إمدادات الطاقة في البلاد ويثير سلسلة ردود أفعال خطيرة.

ولتجنب مثل هذا السيناريو تدرس الحكومة تقديم دعم مؤقت للشركات، في حالة عجز الشركات عن مواجهة الموقف اعتمادا على دعم المساهمين ومؤسسات التمويل الأخرى.

ومن المنتظر أن يناقش البرلمان السويسري خلال اجتماعات صيف 2022 إصدار قانون اتحادي بهذا الشأن.