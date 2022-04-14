رفع البنك المركزي الكندي سعر الفائدة الرئيسي بشكل ملحوظ نظرا لارتفاع معدل التضخم.

وأعلن مصرف "بنك أوف كندا" في أوتاوا ،رفع سعر الفائدة بمقدار 5ر0% ليصل إلى 1%.

يذكر أن هذا هو أكبر رفع لسعر الفائدة في كندا منذ أكثر من عقدين.

كانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي الكندي سعر الفائدة في أوائل آذار/مارس الماضي، وكان هذا هو أول رفع لسعر الفائدة منذ عام .2018

ويعتزم البنك تقليص ميزانيته العمومية إذ إن من المنتظر التوقف عن إعادة استثمار العائدات من السندات المنتهية اعتبارا من الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

كان المركزي الكندي اشترى سندات حكومية لدعم الاقتصاد ،كما فعلت بنوك مركزية أخرى في ظل جائحة كورونا.

كان معدل التضخم في كندا وصل مؤخرا إلى 7ر5% بينما يستهدف البنك عدم تجاوز هذا المعدل 2%.