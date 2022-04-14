أعلن الاتحاد الدولي للتنس أن الأدوار الإقصائية لبطولة كأس دييفيز ستقام في ملقة الإسبانية في 2022 و.2023

وتقام الأدوار الإقصائية لأهم بطولة تنس لمنتخبات الرجال خلال الفترة من 21 إلى 27 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على الملاعب الصلبة في بالاسيو ديبورتس خوسيه ماريا مارتينا كاربينا.

وكانت ملقة واحدة من أربع مدن ستستضيف منافسات دور المجموعات خلال الفترة من 14 إلى 18 أيلول/سبتمبر المقبل، إلى جانب بولونيا وجلاسكو وهامبورج، لكن سيتم الآن الاستعاضة عنها بمدينة أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وتستضيف كل واحدة من المدن الأربع منافسات مجموعة واحدة تضم أربعة فرق ، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

وتجرى قرعة دور المجموعات لكأس ديفيز في 26 نيسان/أبريل الجاري.