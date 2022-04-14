اكتشف باحثون جزءا من الهيكل العظمي لنوع من الزواحف البحرية غير المعروفة، والذي يمكن تحديده بأنه إكثيوصور، والذي عاش قبل حوالي 250 مليون سنة، وفقا لجامعة الصين لعلوم الأرض (ووهان).

يذكر أن الحفرية التي تعود إلى العصر الترياسي السفلي (المبكر)، تم اكتشافها في مدينة بايسه بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين، وأطلق عليها فريق البحث المشارك في اكتشافها اسم "بيسصورس روبستوس".

واستنادا إلى أعمال الترميم التي استمرت ثلاثة أشهر، يعتقد الباحثون أن هذا النوع من الزواحف كان يبلغ طوله حوالي 3 أمتار، وهو أكبر بكثير من أي إكثيوصورات من العصر الترياسي المبكر التي تم العثور عليها في الصين. كما أنه يمكن أن يشبه الدلفين، وفقا للصور التي تم إنشاؤها من خلال الاستعادة العلمية.

وقال هان فنغ لو، قائد الفريق والأستاذ المشارك في كلية علوم الأرض بالجامعة، إنه مع وجود عظام أطول وأقوى في الأطراف الأمامية، يُعتقد أيضا أن هذا النوع من الزواحف البحرية كان سباحا قويا وربما كان مفترسا متفوقا في المحيطات.

ونُشرت الدراسة مؤخرا على الإنترنت في مجلة الأحياء الدولية "بيرج".

وظهرت الإكثيوصورات على الأرض منذ 250 مليون سنة واندثرت منذ حوالي 90 مليون سنة. وعاشت هذه الزواحف البحرية في نفس الوقت تقريبا الذي عاشت فيه الديناصورات، لكن أصولها وتاريخ تطورها المبكر لا يزالان يمثلان لغزا.