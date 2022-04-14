قال وزير الوحدة في حكومة كوريا الجنوبية المقبلة كوون يونغ-سيه، إنه سيكون "من الصعب" تطبيع العلاقات بين الكوريتين طالما استمرت كوريا الشمالية المسلحة نوويا في دفع تطويرها النووي.

وأوضح كوون -في تصريحات أدلى بها في أثناء ظهوره بمكتبه لأول مرة في وسط سول، وأوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- أن "إحدى العقبات الكبرى فيما يخص العلاقات بين الكوريتين هي القضية النووية".

وصعدت كوريا الشمالية مؤخرا التوترات في المنطقة، باستئنافها تجربة إطلاق ​صاروخ باليستي​ عابر للقارات، الشهر الماضي، لتنهي بهذا حظرا على مثل هذه التجارب دام لسنوات.