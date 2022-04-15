كثيراً ما نشعر بعد مرور دقائق من تناول الطعام بشعور قوي بالخمول والإرهاق، فنبدأ في التثاؤب والجلوس بتكاسل في مقاعدنا لحين زوال هذه الحالة. ورغم بساطة الأعراض، فإنها قد تسبب الانزعاج للبعض وتعيقهم عن أداء وظائفهم الحياتية بشكل طبيعي، خاصة إذا ما وقعت أثناء النهار، مثل راحة الغداء خلال ساعات العمل مثلا.



حالة «النعاس بعد الأكل» تلك، والمعروفة أيضا باسم «غيبوبة الطعام»، قد تكون مؤشرا على وجود مشكلة صحية معينة، سواء في الأجهزة الحيوية أو بسبب مرض مزمن لم يتم الكشف عنه بعد. كذلك قد يعمل الإحساس القوي بالتعب بعد الأكل كإنذار اعتراض من الجسم على مكونات ومحتويات الطعام الذي تناولناه للتو، أو إعلانا منه عن حاجته لعناصر غذائية أخرى.



بحثت دراسة أجرتها جامعة مانشستر عام 2006، بعنوان «آلية جديدة لشرح تأثير الجلوكوز على مستويات اليقظة» في حالة النعاس بعد الطعام، خاصة عند تناول السكريات والكربوهيدرات. ووجدت الدراسة أن ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم نتيجة تناول الأطعمة عالية السكر يثبط الأوركسين، وهو ناقل عصبي تنبيهي يتم إنتاجه في المخ، ويتحكم في مستويات اليقظة والانتباه في الجسم. وعندما تتحلل السكريات البسيطة والكربوهيدرات المكررة في أطعمتنا كالخبز والمعكرونة وغيرها، وتتحول إلى جلوكوز، يؤدي ذلك إلى مزيد من التعب المفاجئ.



من ناحية أخرى، تتعامل عملية الهضم مع الكربوهيدرات المعقدة والأطعمة الثقيلة بشكل أبطأ لصعوبة تفكيكها، ما يستلزم المزيد من الطاقة في المعدة وبالتالي المزيد من التعب في باقي الجسم.



كما يعتقد خبراء التغذية والصحة أن أحد الأسباب المحتملة الأخرى لشعور بعض الناس بالتعب بعد الوجبات يتعلق بالالتهابات في الجسم.



وأيضا قد يعاني بعض الأشخاص من الحساسية تجاه بعض أنواع الطعام، ويصابون بالتهابات من مكونات معينة في وجباتهم، إذ يمكن أن يؤثر عدم تحمل الطعام والحساسية على الهضم ووظائف الجسم الأخرى، ما يسبب بدوره الإعياء بعد الأكل. وتحدث تلك الأعراض في الغالب تجاه الحبوب والطحين الأبيض ومنتجات الألبان، وهي تستلزم مراجعة طبية متخصصة لمعالجتها وتحديد النظام الغذائي الأنسب لها. كما أن تناول وجبات كبيرة بدوره يعتبر أحد أكبر المحفزات على الشعور بالخمول بعد تناول الطعام.

عن «عربي بوست»