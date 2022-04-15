أثارت شركة أميركية للمنتجات الغذائية نقاشا محتدما على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تشجيعها متابعيها على وضع المايونيز في قهوتهم. وقد شاركت العلامة التجارية «هيلمانز» المشهورة بصنع المايونيز وصفتها الجديدة مع 37 ألفا من متابعيها فأصيب العديد منهم بالصدمة وعارضوا الفكرة.



وذكرت صحيفة «ذا ميرور» البريطانية، أنه من الممكن إضافة الصلصة السميكة المصنوعة من الزيت وصفار البيض والخل أو عصير الليمون إلى البيض أو الكعك لجعلها رطبة، أو دهنها على شطائر الخبز المحمصة، لكن ما بدا مثيرا على الإنترنت، أخيرا، هو حض «هيلمانز» معجبيها على وضع المايونيز في قهوتهم.



وقد أوضحت الشركة فوائد وضع المايونيز في القهوة، فجمعت ألوف التعليقات من أشخاص يعارضونها الرأي.

عن «ميرور البريطانية»