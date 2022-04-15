أطلقت مجموعة زين كيانها الرقمي الجديد Dizlee الاسم الجديد لـ «منصة واجهة برمجة التطبيقات» الخاصة بأعمالها في المنطقة، الذي ستتوسع من خلاله كمزود إقليمي للخدمات الرقمية التي تشمل خدمات الفوترة المباشرة، والتراسل والتوثيق الرقمي، وغيرها.



وأعلنت زين المشغل الرائد للابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن الكيان التشغيلي الجديد يجسد التطور الذي شهدته منصة واجهة برمجة التطبيقات في السنوات الأخيرة، إذ تعبر العلامة التجارية Dizle عن مدى الارتباط الذي تجمعه بين الحلول الرقمية المبتكرة، ومحتوى الوسائط الثري، وخيارات العملاء، وأيضا الشراكات العالمية على منصة ديناميكية واحدة.



وكشفت المجموعة التي دشنت العلامة التجارية الجديد Dizlee أن الكيان التشغيلي الجديد سيوحد الخدمات الرقمية الرئيسية لعمليات شركاتها على مستوى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك لشركة «عمانتل» المشغل الرائد في سلطنة عمان.



جدير بالذكر أن المجموعة وقعت اتفاقيات شراكة مع منصة Garena المتخصصة في تطوير ونشر المحتوى الرقمي الترفيهي، وهي مبتكرة لسلسلة من الألعاب الإلكترونية واسعة الانتشار من بينها Free Fire، ووقعت أيضا مع شركة الاتصالات المتنقلة الكورية الجنوبية LGU+ التي انضمت إلى 15 شريكا عالميا آخر بما في ذلك شركات: Apple وGoogle وDigital Virgo وDocomo Digital وغيرها الكثير إلى بيئة أعمال Dizlee، وينتظر من هذه الاتفاقية المزيد من التعاون في تطوير المحتوى الرقمي الترفيهي، والألعاب الإلكترونية في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.



وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمود: إن منصة Dizlee قادرة على تغيير قواعد اللعبة في تطوير المحتوى الرقمي في المنطقة، وذلك بالنسبة لشركائنا وعملائنا الرقميين، وبينما تواصل مجموعة زين الاستثمار في الابتكارات الرقمية، والتقدم في مسارات متعددة لتوفير تجربة اتصالات متطورة لعملائها، فإن إطلاق العلامة التجارية Dizlee سيفتح آفاقا جديدة أمام عقد المزيد من الشراكات العالمية مع مزودي المحتوى الرقمي.



وأوضح: تستهدف منصة Dizlee الرقمية المتطورة أن تكون مزودا رائدا لأنظمة بيئات الأعمال الرقمية، هذا الأمر يدفع بطموحنا في بناء مشغل رقمي متكامل، كما أنه يدعم توجهاتنا الاستراتيجية في ضمان تجربة عملاء فائقة الجودة، حيث ستساعدنا خطوة توحيد الخدمات الرقمية لعملياتنا تحت العلامة التجارية الجديدة في مواصلة الدفع في اتجاه تقديم أفضل تجربة عملاء، وتعزيز توسع أعمال محفظة خدماتنا الرقمية في أسواق المنطقة.



من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة LG U + هيون سيك هوانج: يسعدنا العمل مع شركة زين الرائدة في صناعة الاتصالات في أسواق الشرق الأوسط، وإتاحة الوصول إلى تجربة LG UPlus الرقمية الغنية والمتنوعة، إذ ستعمل LG U + عن كثب لتحقيق المزيد من التعاون في هذا المجال مع زين.



وقال رئيس مؤسسة Garena في الشرق الأوسط وشمال افريقيا هانز صالح: نسعى جاهدين لمواصلة تزويد لاعبي Free Fire بمحتوى عالي الجودة ومستوى تجارب أفضل في الأداء، حيث شهدنا نموا مشجعا في صناعة الترفيه الرقمي على مدار السنوات القليلة الماضية، لذا يسعدنا العمل مع العلامات البارزة في المنطقة لتطوير هذه الصناعة، ونأمل أن تخدم هذه الشراكة المزيد من العملاء.