أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 دينار لكل منهم، وفيما يلي أسماء الفائزين بسحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom وهم: خالد فهد سالم العجمي، غالية جاسم محمد الظفيري، يوسف منور مرضي الشمري، كوثر سليمان علي أبو غيث، مسيعيد عيد مسيعيد الصلبي.



ومن جانب آخر أكد عبدالله ناصر الشعيل – مدير إدارة أول الفروع والخدمات المصرفية الخاصة في بنك وربة - أن البنك يقدم مكافأة تقديرية للطلاب المتفوقين والحاصلين على معدل فصلي 3.5 أو أكثر من أصل 4 نقاط بمبلغ 50 دينارا تودع على هيئة نقاط في برنامج الولاء «المخبة» المتوافرة على تطبيق بنك وربة، بالإضافة إلى إصدار وتجديد مجاني لبطاقة VISA مسبقة الدفع بنسبة استرجاع 3% بحد استرجاع شهري بقيمة 150 دينارا على هيئة نقاط في «المخبة».



وأوضح الشعيل أن هناك برنامج مكافآت من شركائه خاصا بتقديم خدمات لعملاء «Bloom» بالإضافة إلى خصم إضافي وحصري لهم. كما أشار إلى أن مزايا «Bloom» تمتد خارج النطاق المصرفي بهدف بناء مجتمع للشباب Bloom Community تجاه تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال مشاركة فرق وورش عمل هدفها توظيف الطاقات الشبابية للابتكار وإيجاد حلول للتحديات، حيث يحصل الفريق الفائز على فرصة تدريب لمدة شهر في الإدارة الرقمية الخاصة في بنك وربة بالإضافة إلى مكافأة شهرية. يضاف إلى ذلك اليوم الخاص بعملاء Bloom للإعلان عن الفعاليات والعروض الخاصة بالشريحة على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لبنك وربة.