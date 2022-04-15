أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن اختتام مشاركاته المجتمعية ورعايته لفعاليات مهرجان Food Buzz لمشروعات الأطعمة والمشروبات الصغيرة، وذلك من خلال مشاركته في نسخة «القريش» الختامية من المهرجان، والتي أقيمت مؤخرا في مجمع الحمرا احتفالا مع حلول شهر رمضان المبارك.



وفي إطار هذه المشاركة الأخيرة، أقام البنك جناحه الخاص داخل ساحة المهرجان - كما اعتاد في كل دورة منذ إطلاق أول فعالية لـ Food Buzz حيث قام باستضافة زواره من الحضور المشاركين في الحدث، والتفاعل معه طوال أيام المهرجان عبر سلسلة من الألعاب والمسابقات المسلية، مع هدايا وسحوبات على جوائز عديدة - ذلك بجانب التعريف بخدمات ومنتجات البنك والتوعية بكيفية الاستفادة بمميزاتها وعروضها.



وفي هذا السياق، أشار عبدالله الخميس، من إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB، إلى حرص البنك على الاستمرار في التواجد الفعلي في مثل هذه الفعاليات، كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية التي يطمح من خلالها إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بينه وبين المجتمع الذي ينتمي إليه، وسط أجواء من الحماس والإيجابية، وكذلك لرفع مستوى التوعية لدى ضيوفه عن تحقيق أعلى استفادة من الخدمات والمنتجات التي يقدمها KIB، ومجموعة المزايا التي يمكنهم الاستمتاع بها، لافتا إلى التزام البنك بتحقيق أهدافه الاجتماعية والتثقيفية، تماشيا مع الحملة المصرفية «لنكن على دراية» الجارية حاليا.



من جانب آخر، أوضح الخميس أن KIB مستمر في دعم مثل هذه المبادرات، التي بدورها تقوم على دفع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، وذلك من خلال توفير منصات وفعاليات تسويقية ناجحة تضمن أكبر نسبة من الحضور وبالتالي أعلى نسبة من المبيعات، منوها إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل للمساهمة في الاستقرار الاقتصادي للبلاد.