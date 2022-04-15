واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتهما لملاحقة المتسولين والذين يستغلون الشهر الكريم في التسول وجني أموال غير مستحقة، حيث تم ضبط 5 متسولين بواقع 3 نساء كانت اثنتان منهن برفقتهما طفلان ورجلان، وتمت احالة جميع الموقوفين الى الابعاد الاداري وعمل ما يلزم من اجراءات لاحقة من بينها استدعاء كفلائهم. الى ذلك قالت وزارة الداخلية في بيان لها بناء على توجيهات وتعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس لضبط المخالفين والمتسولين، تمكنت ادارة حماية الاداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص من ضبط عدد من المتسولين من الجنسيات العربية والآسيوية، وتمت احالتهم الى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم.