توج نادي كاظمة بلقب بطولة كأس الاتحاد لألعاب القوى لفئة الشباب للموسم الرياضي (2021 - 2022) والتي اختتمت مساء الأربعاء ونظمها الاتحاد الكويتي لألعاب القوى على مدى 4 أيام فيما احرز الساحل لقب فئة الأشبال. وجاء فوز كاظمة بمنافسات فئة الشباب بالبطولة التي جرت على مضمار وميدان الاتحاد بمنطقة كيفان بعد أن جمع لاعبوه 66 نقطة متقدما على نادي الكويت الذي احتل المركز الثاني بعد أن حقق 49 نقطة، بينما نال القادسية المرتبة الثالثة بعد ان احرز 39 نقطة. وتمكن الساحل من الظفر بفئة الأشبال بعد ان حصد لاعبوه 49 نقطة متقدما على نادي القادسية الذي حل ثانيا بـ 40 نقطة، بينما جاء نادي كاظمة ثالثا برصيد 37 نقطة. وقال رئيس اتحاد لألعاب القوى سيار العنزي عقب الختام إن هذه النسخة للبطولة بالفئتين شهدت مستوى طيبا من اللاعبين المنتمين للأندية المشاركة، اذ تم تسجيل رقمين كويتيين جديدين في مسابقتي 4 في 400 متر جري تتابع في فئة الشباب ودفع الجلة في فئة الأشبال.