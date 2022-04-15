يسعى توتنهام لتعزيز حظوظه في التأهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل عندما يستضيف برايتون غدا السبت في افتتاح المرحلة الـ 33 من الدوري الانجليزي الممتاز. ويحتل «السبيرز» المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه أرسنال، والذي يمتلك مباراة مؤجلة، وبالتالي فإن أي تعثر لتوتنهام قد يضعه في دائرة التراجع والابتعاد عن التأهل لأهم المسابقات الأوروبية. ويحل ارسنال ضيفا على ساوثمبتون في مباراة تهم الطرف الأول للمنافسة على المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة الى دوري الأبطال، فيما يبدو مستضيفه في المنطقة الدافئة في الوقت الحالي ويحتاج لكسب النقاط لتأمين بقائه في الدوري الممتاز دون الحاجة لخدمة من المنافسين.



ويطمح مان يونايتد للإبقاء على آماله في التأهل الى المسابقات الأوروبية عندما يلتقي نوريتش السيتي صاحب المركز الأخير والذي يصارع من أجل البقاء.



ويلعب غدا كذلك واتفورد مع برينتفورد.