تتجه الأنظار غدا السبت صوب ملعب «ويمبلي» الشهير، حيث تقام القمة الكبيرة بين مان سيتي وليفربول في الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.



واتضح في السنوات الأخيرة انحصار المنافسة بين «السيتي» و«الريدز» تحت قيادة المدربين الكبيرين الإسباني جوسيب غوارديولا والألماني يورغن كلوب، وهو ما جعل من مواجهات هذين الناديين محط أنظار جميع عشاق الكرة في العالم.



وسيكون لقاء الغد إعادة لمواجهة الفريقين يوم الأحد الماضي ضمن المرحلة 32 من الدوري الانجليزي الممتاز والذي انتهى بالتعادل 2-2، وهي ذات النتيجة التي انتهى عليها لقاء الذهاب، ولذلك فإن الجميع يتوقع مباراة صعبة للغاية نظرا لامتلاك المدربين عدة أوراق رابحة. ويبرز في تشكيلة مان سيتي عدد من اللاعبين النجوم مثل رياض محرز ورحيم سترلينغ وغابرييل جيسوس وإلكاي غوندوغان وجواو كانسيلو، فيما يغيب عن مواجهة الغد النجم كيفن دي بروين والظهير الأيمن كايل ووكر بسبب الإصابة. وفي الجهة المقابلة، يمتلك مدرب ليفربول كلوب مجموعة من الأسماء المعروفة مثل الحارس أليسون بيكر وفيرجل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد والقائد جوردان هندرسون، فيما يبدو خط المقدمة متخما بالعناصر المميزة مثل محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني ولويس دياز وديوغو جوتا.