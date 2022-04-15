سيكون الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم نزالاً بين الإنجليز والإسبان، وذلك بعدما لحق مان سيتي وليفربول بعملاق المسابقة ريال مدريد وفياريال، بتخطيهما عقبتي فريق إسباني آخر هو أتلتيكو مدريد وبنفيكا البرتغالي تواليا.



وبعد أربعة أيام على تعادلهما في الدوري 2-2 وقبل أربعة أيام من تجدد المواجهة بينهما في نصف نهائي الكأس، أنجز «السيتي» و«الريدز» المهمة القارية بتعادل الأول مع أتلتيكو في مدريد 0-0 بعد تغلبه عليه ذهابا 1-0، فيما تعادل ليفربول مع ضيفه بنفيكا 3-3 بعدما فاز ذهابا 3-1.



وبلغ مان سيتي نصف النهائي للمرة الثانية تواليا والثالثة في تاريخه بعد لقاء حامي الوطيس لاسيما في شوطه الثاني.



وبتخلصه من وصيف بطل أعوام 1974 و2014 و2016، ضرب «السيتي» موعدا في نصف النهائي مع القطب الاخر للعاصمة الإسبانية ريال مدريد حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13) والذي جرد الثلاثاء تشلسي الإنجليزي من اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي على حساب مان سيتي بالذات.



أما بالنسبة لليفربول، فقد بلغ دور الأربعة حيث سيتواجه مع الفريق الإسباني الاخر فياريال الذي أطاح الثلاثاء بالعملاق الألماني بايرن ميونيخ، بعد تعادله مع ضيفه بنفيكا 3-3، مستفيدا من تفوقه على بطل عامي 1961 و1962 ذهابا في البرتغال 1-3.



على ملعب «واندا متروبوليتانو» ورغم حاجته الى التسجيل، رضخ أتلتيكو مجددا لسيطرة سيتي الذي بلغت نسبة استحواذه على الكرة في الشوط الأول قرابة 70%، في وقت اكتفى فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بتسديدة واحدة خلال الدقائق الـ 45.



لكن الوضع اختلف في الشوط الثاني، حيث حاصر أتلتيكو ضيوفه في منطقتهم وهدد مرماهم لكن من دون نجاعة ما أدى الى توتر الأجواء ودخول لاعبي الفريقين في عراك واضطر الحكم الى طرد البرازيلي فيليبي من فريق العاصمة واحتساب 9 دقائق وقت بدل ضائع.



وقال غوارديولا الذي بلغ نصف النهائي للمرة التاسعة في مسيرته التدريبية، أكثر من أي مدرب آخر، إنه «في الشوط الثاني كانوا أفضل منا وكنا محظوظين ألا نتلقى هدفا. بشكل عام، ورغم ذلك نحن في نصف النهائي، وهذا مستحق».



وعلى ملعب «أنفيلد»، كان التعادل سيد الموقف لكن مع ستة أهداف في مباراة بدأها المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب المواجهة بغياب العديد من نجومه، أبرزهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني اللذين دخلا لاحقا، مريحا اللاعبين في فترة مفضلية من الموسم.



وفي مفارقة لافتة، هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها ليفربول وبنفيكا في هذا الدور من دوري الأبطال (بما فيها النسخة القديمة للمسابقة)، وفي المرتين السابقتين اللتين شهدتا أيضا تأهل ليفربول، مضى الفريق الانجليزي لتحقيق اللقب، وتحديدا في عامي 1978 و1984.



وتطرق النجم البرتغالي ديوغو جوتا الى التأهل وإبقاء فريقه على أمله بالرباعية (سبق له الفوز بكأس الرابطة هذا الموسم)، قائلا «الرغبة موجودة. ما زلنا ننافس في ثلاث بطولات. نقوم بتناوب في التشكيلة، لذا يشعر الجميع أنه يشارك. الآن لدينا مان سيتي يوم السبت في نصف نهائي كأس إنجلترا».



وسجل أهداف «الريدز» كل من ابراهيما كوناتي (21) وروبرتو فيرمينو (55 و66)، فيما جاءت أهداف الفريق البرتغالي عن طريق جونكالو راموس ورومان ياريمتشيوك وداروين نونيز في الدقائق 32 و73 و82.