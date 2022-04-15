يدرك ميلان، الساعي الى لقبه الأول في الدوري الايطالي لكرة القدم منذ 2011، أن الأمور بدأت تفلت من يديه وأن عليه استدراك الموقف قبل فوات الأوان، فيما يتطلع غريمه وجــاره حامل اللقب إنتــر لمواصلـــة انتصاراته، وذلك عندما يقص الفريقان شريط المرحلة الثالثة والثلاثين اليوم الجمعة أمام جنوى وسبيتسيــا تواليـــا.



وتستكمل مباريات المرحلة غدا السبـــت، حيث يلتقي كالياري مــــع ساسوولـــو، سمبدوريا مـــــع ساليرنيتانــــا، أودينيزي مـــع إمبولــي، فيورنتينا مع فينتزيا، يوفنتوس مع بولونيــا، ولاتسيو مع تورينو.



إسبانيا



تنطلق مساء اليوم مباريات المرحلة الـ 32 من الدوري الإسباني بإقامة لقاء وحيد يجمع بين ريال سوسييداد وريال بيتيس، فيما تستكمل المنافسات غدا السبت، حيث يلعب إلتشي مع مايوركا، ديبورتيفو ألافيس مع رايو فايكانو، فالنسيا مع أوساسونا، وخيتافي مع فياريال.



فرنسا



تبدأ اليوم منافسات المرحلة الـ 32 من الدوري الفرنسي، حيث يلعب رين مع موناكو، في حين يلتقي غدا سانت إيتيان مع بريست، وليل مع لانس.



ألمانيا



تقام غدا السبت 5 مباريات ضمن المرحلة الـ 30 من الدوري الالماني، إذ يتواجه أوغسبورغ مع هرتا برلين، بوروسيا دورتموند مع فولفسبورغ، فرايبورغ مع بوخوم، ماينتس مع شتوتغارت، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع كولن.