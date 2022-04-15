أكد مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح ان بيت الزكاة يسعى خلال شهر رمضان المبارك لتقديم خدماته لجميع الفئات عبر اداراته المختلفة منها مكتب الشؤون الشرعية الذي يوفر خدمة الرد الشرعي على أسئلة الجمهور المتعلقة بالزكاة والصدقات والنذور والكفارات، عن طريق الهاتف 22241814 من الأحد إلى الخميس من 10.00 صباحا إلى 1 مساء وبعد التراويح من 9 مساء إلى 12، والجمعة من 12:30 إلى 4 عصرا، وبعد التراويح من 9 مساء إلى 12، والسبت من 12:30 إلى 4:30 عصرا وبعد التراويح من 9 مساء إلى 12 أو المقابلة الشخصية أو بإرسال السؤال إلى موقع بيت الزكاة الإلكتروني «اسأل المفتي».