في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها جمعية النجاة الخيرية للمحتاجين والمنكوبين تطلق الجمعية مشروع «الإغاثة العامة» للاجئين والمهجرين في عدد من الدول العربية والإسلامية.



وقال رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام عمر الثويني إن المشروع يهدف الى توفير المواد الإغاثية، وتأمين مستلزمات الأسر الأساسية في شهر رمضان، ويتم تنفيذه في كل من اليمن ولبنان وتركيا والأردن وفلسطين وإندونيسيا وبنغلاديش. وأشار إلى أن المشروع يهدف للتخفيف من معاناة 5000 أسرة لاجئة ومهجرة تعاني من ظروف اقتصادية بالغة السوء ولا تجد ما تسد به احتياجات أبنائها.