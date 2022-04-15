دارين العلي



أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن الوزارة لم تبدأ بعد بشراء الاجازات من موظفيها وفقا للقرار الذي صدر من ديوان الخدمة المدنية مؤخرا.



وقالت المصادر في تصريح لـ«الأنباء» ان الوزارة ستعمل وفق قرار الديوان فور الانتهاء من الاجراءات اللازمة للتطبيق لافتة الى انه سيتم التدقيق في كل موظف متقدم لمطابقة الشروط.



وأوضحت أن هناك عددا لا يستهان به من موظفي الوزارة تنطبق عليهم شروط الديوان الخاصة بضوابط صرف البدل النقدي للاجازات والتي تضم عددا من الشروط التي يجب استيفائها في الموظف المستحق.



ولفتت الى أن هذه الشروط والتي تتلخص بقضاء 5 سنوات في الخدمة واثنتين منها على الأقل في جهة العمل والحصول على تقدير امتياز لآخر عامين متتاليين بأعلى تقدير وان يكون دون عقوبات تأديبية على ان لا يتم الصرف مرة اخرى الا بعد مرور سنة على الاولى.