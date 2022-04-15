عادل الشنان



أقام مجلس تجمع أبناء آل دشتي غبقة رمضانية مساء أول من أمس بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسة والاقتصاد والدينية وبمشاركة مهنئين من مختلف أطياف المجتمع وبعض السفراء المعتمدين لدى دولة الكويت.



وعلى هامش الغبقة، قال عدد من أبناء آل دشتي إن المجتمع الكويتي قد جبل على مثل هذه العادات والتقاليد منذ الأزل، لما لها من قيمة اجتماعية عالية وتوطيد للعلاقات وأواصر المحبة بين أبناء الشعب الواحد من خلال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان الفضيل، أعاده الله على الأمة الإسلامية قاطبة بكل خير وبركات، لافتين إلى أن خلال العامين الماضيين تسبب وباء «كورونا» في وقف مثل هذه العادات الاجتماعية الحميدة تحقيقاً للاحترازات الصحية المتخذة وحرصا على منع انتشار الوباء، لكن بفضل الله عز وجل تم جلاء هذه الاحترازات بعد انحسار الوباء وعادت الحياة الطبيعية لسابق عهدها، لذلك قرر مجلس تجمع أبناء آل دشتي استئناف استقبال المهنئين في شهر رمضان المبارك كعادته السنوية ولقاء الأحباء والأهل والأصحاب سائلين المولى عز وجل أن يمن على بلادنا الكويت وسائر بلاد المسلمين بالأمن والأمان ، وأن يمتع صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد بموفور الصحة والعافية.