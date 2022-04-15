برر مسؤول في مؤسسة الكهرباء تضاعف قيمة فواتير الكهرباء وبلوغها أرقاما خيالية تصل 77 ألف ليرة، خصوصا بعد رفع التعرفة بـ «تراكمات في قيم الفواتير» و«ارتفاع ساعات التقنين»، وكذلك «نقص عدد العاملين في قراءة العدادات».



ونقلت صحيفة «الوطن» المحلية عن مدير المشتركين في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء حسام نصر الدين أن الأصل هو أن يقوم المؤشر بقراءة العداد في كل دورة، لكن هناك بعض الحالات لا يتمكن فيها عامل التأشير من قراءة كل العدادات لأسباب عدة، منها ارتفاع ساعات التقنين الذي حصر قراءة العداد في فترة وجود الكهرباء، وعدم التمكن من تنفيذ كل القراءات، وبالتالي ترد بعض القراءات على شكل صفر، وفي هذه الحالة يمكن للمستهلك طلب التشريح الذي يتم تنفيذه وفق برنامج يعمل بناء على معايير محددة، وفي حال كان طلب المستهلك محقا، يتم التشريح وتنخفض قيمة الفاتورة، وأضاف نصر الدين أن هناك نقصا في عدد العاملين على قراءات العدادات، ومثال على ذلك في دمشق 96 قارئا فقط، وتتعقد المشكلة في المحافظات ذات المساحات الكبيرة مثل ريف دمشق وحلب وهو ما يشكل عبئا أكبر على عامل التأشيرة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على حصر حالات الخطأ في القراءات وزيادة الدقة ومعالجة أي حالة ترد لمكاتب الوزارة.



وأشار نصر الدين إلى أن معظم المستهلكين الذين استهلكوا 1500 كيلو واط وصلت قيم فواتيرهم بعد التعرفة الجديدة لحدود 16 ألف ليرة بدل من 6100 حسب التعرفة السابقة في حين من استهلك ألفي كيلو واط بلغت قيمة فاتورته 77500 ليرة بدلا من 12 ألف حسب التعرفة السابقة، في حين وصلت قيمة الفاتورة ذات الاستهلاك 2500 كيلو واط إلى 130 ألف ليرة بدلا من 18 ألف ليرة.