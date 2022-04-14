بحث سفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي مع وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي اليوم الخميس كيفية تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الأمني ومكافحة المخدرات.

وقال القناعي في تصريح للإعلاميين عقب اللقاء إن الكويت تحرص على وجود أفضل العلاقات مع لبنان، موضحا أن الوزير اللبناني أكد حرص بلاده الشديد على القيام بكل ما هو ممكن لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.



من جهته قال مولوي إن المبادرة الكويتية الخليجية العربية والدولية التي نقلها وزير الخارجية الكويتي «تؤتي ثمارها الطيبة».



وأضاف أن «الكويت أبت إلا أن تكون سباقة مع كل الدول العربية لمواصلة تقديم الخير للبنان».