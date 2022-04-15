مبارك الخالدي

واصل اليرموك صحوته وحقق فوزا ثمينا على السالمية 3-2 في مباراة مثيرة جمعتهما مساء الخميس على ستاد عبدالله الخليفة ضمن الجولة السادسة عشرة لدوري stc الممتاز.



وبهذا الفوز، انتعشت آمال "اليرامكة" في البقاء في دوري الاضواء بعد ان ودع مركزه في ذيل الترتيب بالوصول الى النقطة 12 احتل بها المركز الثامن مؤقتا، فيما بقي السماوي عند رصيده السابق 28 نقطة بالمركز الثالث مؤقتا انتظارا لختام الجولة اليوم الجمعة.



سجل لليرموك كارلوس اندريس (8) وسفيان لكزير (28) وعثمان الدوسري (38) فيما سجل للسالمية باتريك فابيانو هدفين من ركلتي جزاء (45) (54).



وبشكل عام، قدم اليرموك أفضل مبارياته على الإطلاق بعد ان باغت ضيفه بالضغط العالي منذ الشوط الاول مسجلا ثلاثة أهداف متتالية.

وفي الشوط الثاني، أجاد تنظيم خطه الدفاعي وحافظ على تقدمه حتى النهاية ليخرج بفوز ثمين.