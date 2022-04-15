ناصرالعنزي

عاد الكويت لصدارة دوري stc الممتاز بعد تحقيقه فوزا مثيرا على النصر 3-2 ليعتلي الصدارة برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن كاظمة مع بقاء جولتين على ختام المسابقة مع كل من الشباب والعربي لتتويجه بطلا للموسم الحالي.

سجل اهداف الأبيض كل من مبوكاني "12" وياسين الخنيسي من ركلة جزاء "81" وفهد الهاجري "85" فيما سجل للنصر مشعل فواز "30" ودينيس "76".

وشهدت المباراة طرد لاعبين من النصر هما عمرو ميداني "63" ومعاذ الظفيري "77" كما احتسب الحكم يوسف نصار ركلة جزاء مشكوك في صحتها رغم العودة الى تقنية الحكم المساعد (var) للكويت سحل منها الخنيسي هدف التعادل الثاني، وكانت قمة الاثارة في الشوط الثاني الذي شهد توقفا لمدة "11" دقيقة بعد تسجيل الكويت الهدف الثالث.



وبذلك خرج الكويت بفوز ثمين جدا بعدما واجه مقاومة من مضيفه النصر الذي قدم أداء بطوليا وكانت بالفعل مباراة مثيرة.

وبذلك، انحصرت المنافسة على لقب الدوري بين الكويت وكاظمة قبل جولتين من ختام البطولة لاسيما بعد خسارة السالمية امام اليرموك وتوقف رصيده عن 28 نقطة.