اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة باحات المسجد الأقصى واعتدت على المصلين واعتقلت وأصابت اكثر من 100 آخرين، ما اسفر عن صدامات بين المتظاهرين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، في أول مواجهات من نوعها منذ بدء شهر رمضان، بسبب عزم جماعات الهيكل المزعوم ذبح القرابين وتدنيس الأقصى.

وقال مسؤول في الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة فرانس برس إن «150 جريحا» نقلوا إلى مستشفيات في القدس وتمت معالجة «عشرات» في المكان خلال الصدامات في البلدة القديمة في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.

وعقب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بالقول إن «ما يحدث من اقتحام للمسجد الأقصى ودخول قوات الاحتلال إلى المسجد القبلي تطور خطير وتدنيس للمقدسات، وهو بمنزلة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني».

وأكد أبو ردينة في بيان صحافي أن «المطلوب هو التدخل الفوري من كافة الجهات الدولية لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي على المسجد الأقصى، حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة».

بدوره، صرح رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية إن «هناك خيارين فقط أمام العربدة الإسرائيلية واقتحام المسجد الأقصى، إما الاحتلال والبطش وذبح القرابين في المسجد أو الرباط وترسيخ إسلامية القدس ومسجدها الأقصى». وأضاف هنية في بيان «نحن الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية من يقرر، وقرارنا الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته مهما كان الثمن، فلا مكان للغزاة في قدسنا وأقصانا، وسننتصر في صراع الإرادة والهوية مهما طال الزمن».

بدوره، قال المتحدث باسم حركة (فتح) للمحافظات الجنوبية منذر الحايك في تصريح صحافي إن «الاعتداء على المسجد الأقصى وممارسة (الإرهاب) والاعتقالات ضد المصلين ما هي إلا سياسة قمعية ينتهجها الاحتلال».

وأضاف أن «هذه السياسات لن تمنع الشعب الفلسطيني من التواجد والدفاع عن قبلة المسلمين الأولى» محملا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وتبعات جرائمه.

بدوره، أكد المتحدث باسم حركة (حماس) حازم قاسم في تصريح صحافي مماثل أن اقتحام قوات الاحتلال لساحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين يضاف الى الجرائم الصهيونية.

واعتبرت (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) في بيان صحافي أن العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى هو تصعيد خطير يتطلب أعلى إسناد للمعتصمين في المسجد ولأهل القدس ووحدة ميدانية واسعة.

وأعربت عن إدانتها لصمت المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته المختلفة عن اعتداءات الكيان الصهيوني المتواصلة على الشعب الفلسطيني، خصوصا في مدينة القدس، ما يشجع الاحتلال على التمادي في الانتهاكات والاعتداءات على الفلسطينيين.