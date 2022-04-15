المخالفات تنوعت بين مخالفة بنود عقد التأجير وعدم وجود سجل لأعطال السيارات

بعض المكاتب لا تتسلم السيارات من المستأجرين يومي الخميس والجمعة وهذا مخالف للقانون

مكاتب سيارات تحصل على رسوم تأمين في حال وقوع حادث من دون وجه حق

عاطف رمضان

قام مفتشون في وزارة التجارة والصناعة بجولة تفتيشية على مكاتب تأجير السيارات بمنطقة العارضية في محافظة الفروانية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، وقد أسفرت الجولة عن اغلاق 8 مكاتب لتأجير السيارات لمخالفتها القانون.

وقال رئيس فريق طوارئ العاصمة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة حامد الظفيري في تصريح لـ «الأنباء»: تم اغلاق 8 مكاتب لتأجير السيارات في منطقة العارضية، مشيرا الى ان المخالفات تنوعت بين مخالفة بنود عقد التأجير لقوانين وزارة التجارة والصناعة، وعدم وجود سجل خاص بأعطال السيارات لدى بعض المكاتب، وعدم تسلم السيارات من المستأجرين يومي الخميس والجمعة، وذلك مخالف للقانون، لفرض أيام معينة على المستأجرين، مما يسبب تكلفة زيادة على المستهلكين، كذلك دفع رسوم كتأمين على السيارات في حال وقوع حادث في حين ان سيارات المكتب يوجد لها تأمين، مما يخالف القانون.

وأوضح الظفيري ان فريق المفتشين تأكدوا من تطبيق قرارات وقوانين وزارة التجارة وحماية المستأجرين وحفظ حقوقهم، لافتا الى انه تم التدقيق على مكاتب تأجير السيارات ومراجعة عقود التأجير لديها.

وجدد الظفيري تأكيده على ان التعاون بين «التجارة» و«الداخلية» سيستمر خلال الفترة المقبلة وذلك لمراقبة مكاتب تأجيرالسيارات في جميع المحافظات.