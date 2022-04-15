لاحظ خبراء الحياة البرية توسع عدد الفهود البرية في شمالي الصين، حيث تُظهر نتائج بحث معني قيام تلك الحيوانات بتوطين أنفسها في مناطق جبلية جديدة.

وتأتي نتائج هذا الاكتشاف الجديد حول انتشار الفهود، بناء على نتائج مسح استمر لعقد من الزمن، قام به فريق بقيادة فنغ لي مين، نائب مدير مركز الرصد والبحوث للنمور السيبيرية وفهود آمور، التابع للهيئة الوطنية للغابة والأراضي العشبية.

ويُظهر البحث وجود فهود برية في السلاسل الجبلية الرئيسة بشمالي الصين، حيث أسهم النمو المُستدام في أعدادها في تشكيل بعض المناطق، بينما تُظهر أعداد الفهود البرية زخم الانتشار والتوسع.

وقال فنغ: " إن أعمال الرصد التي قمنا بها في جبل زيوولينغ بمقاطعة شنشي، تُظهر أن أعداد الفهود في هذه المنطقة تبلغ حوالي 110 فهود برية، مع نسبة تواجد لـ 2.4 فهد بري لكل 100 كم مربع".

وبحسب الفريق؛ فإن ذلك يُشكل أكبر تواجد محلي معروف للفهود البرية في الصين.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الكثافة السكنية في منطقة خهشون في مقاطعة شانشي من 1.2 إلى 1.6 لكل 100 كم مربع، بحسب فنغ.

وأضاف الباحث أن الفهد هو من المفترس الأعلى في السلسلة الغذائية، حيث تضمن زيادة أعدادها زيادة في أعداد الحيوانات والنباتات الأخرى والتنوع البيولوجي، وصولاً إلى تحقيق الاستعادة الشاملة للنظام الأيكولوجي.

وانخفضت أعداد الفهود في شمالي الصين بشكل كبير خلال النصف الثاني من القرن الـ20. إلا أنها تتمتع حالياً بالحماية على أعلى مستوى وطني في الصين