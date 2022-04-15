أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي "HAFF"، اختيارها الفيلم الروائي المصري "سعاد" ليكون فيلم افتتاح الدورة الأولى من المهرجان، المزمع إقامته خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل الجاري، بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وذكرت إدارة المهرجان -عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أن فيلم "سعاد" سيتم عرضه يوم 27 أبريل بسينما يونيفرسال إى إم سي في حضور مخرجة الفيلم أيتن أمين، وهو يعد ثاني أفلامها الروائية، التي شاركت به في عدة مهرجانات سينمائية عالمية، منها عرضه لأول مرة عالميا في المسابقة الدولية للفيلم الروائي الطويل بمهرجان "ترايبيكا"، كما تم اختياره ضمن الاختيارات الرسمية لمسابقة مهرجان "كان" السينمائي الدولي عام 2021، وحصل الفيلم على دعم وتمويل من صندوق برلينال للسينما العالمية "wcf".

فيلم "سعاد" يقدم نظرة أنثوية قوية حول التأثيرات المشوشة لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال استعراض علاقة شقيقتين في سن المراهقة، تعيش إحداهما حياة سرية على الموقع الافتراضي "فيسبوك"، وتدعى "سعاد" بالغة من العمر 19 عاما، وهي أكبر من شقيقتها، وتعيش مع أسرتها المحافظة في مدينة الزقازيق.

ورغم انصياع "سعاد" لتعليمات أسرتها، إلا أن لديها حياة سرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنها تبتكر العديد من الهويات لنفسها، وتهيمن هذه الحياة الافتراضية والخفية على تقدير "سعاد" المتدني لذاتها، وتقرر أختها الصغرى والتي تراقب كل تحركات سعاد أن تمسك بزمام حياتها على أرض الواقع، والفيلم سيناريو محمود عزت، وإنتاج مصري تونسي مشترك.