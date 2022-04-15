بعد إعلان وزارة العمل الأمريكية أمس وصول معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال آذار/مارس الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 1981 أعلنت الوزارة ارتفاع معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة) بأكثر من التوقعات خلال الشهر نفسه.

وقالت الوزارة إن مؤشر أسعار الجملة ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر1% شهريا بعد ارتفاعه خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 9ر0% شهريا وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر1%، بعد ارتفاعه بنسبة 8ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

ومع ارتفاع أسعار الجملة بأكثر من التوقعات وصل معدل التضخم السنوي لهذه الأسعار إلى 2ر11% مقابل 3ر10% خلال شباط/فبراير الماضي.

وبلغ معدل التضخم الأساسي لأسعار الجملة الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والخدمات التجارية 9ر0% شهريا خلال آذار/مارس الماضي مقابل 2ر0% خلال شباط/فبراير الماضي.

وبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي لأسعار الجملة 7% خلال آذار/مارس الماضي مقابل 7ر6% خلال شباط/فبراير الماضي.