أكدت حديقة هاينان الاستوائية المطيرة بجنوبي الصين رسميا أن شبل جيبون ولد في وقت سابق من هذا العام.

ورصد موظفو إدارة الحديقة مولود الجيبون الجديد في 24 يناير أثناء المراقبة الروتينية، وبعد شهرين من المراقبة، تم التأكد على أن عدد الجيبون قد ارتفع إلى 36 من خمس جماعات في المقاطعة الجزيرية.

وقال تشي شيوي مينغ، مسؤول في إدارة الحديقة، إن "الشبل أطلق عليه اسم (يواننان) وهو في صحة جيدة"، مضيفا أن الشبل حديث الولادة تمكن من الانفصال عن أمه بمسافة قصيرة.

وتم إدراج جيبون هاينان، وهو أندر الرئيسيات في العالم، على قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وبلغ عددها أكثر من 2000 في الخمسينيات من القرن الماضي، وانخفض عدد حيوانات جيبون هاينان إلى حوالي سبعة في الثمانينيات من القرن الماضي، بسبب الصيد المفرط الذي دفعها إلى حافة الانقراض.